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الشرطة السريلانكية تعثر على عبوة متفجرة قرب مطار دولي

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قال متحدث باسم القوات الجوية في سريلانكا، إنه تم العثور على عبوة يدوية ناسفة بالقرب من مطار دولي على بعد 30 كيلومتراً من كولومبو، وتم نزع فتيلها بعد سلسلة من الانفجارات التي أسفرت عن مقتل 215 شخصاً في البلاد.

واضاف المتحدث أن المتفجرات عثر عليها داخل أنبوب بلاستيكي على طريق يبعد حوالي كيلومترين عن مطار باندارانايكي الدولي، مضيفاً أنه تم نقلها بعد ذلك إلى مكان آخر وتم نزع فتيلها. 

واستهدفت التفجيرات التي وقعت اليوم عدداً من الكناس والفنادق في سريلانكا. وأسفرت التفجيرات عن إصابة اكثر من 500 شخص، ومقتل ما يزيد عن 215 شخصاً.

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