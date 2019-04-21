السيسي يبحث مع عباس مستجدات القضية الفلسطينية

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، آخر مستجدات القضية الفلسطينية.

وقال بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن "السيسي أكد موقف مصر الداعم للقضية والمتمسك بالتوصل إلى حل عادل وشامل، يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المرجعيات الدولية".

ومن ناحيته، أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لتحركات مصر على مختلف الأصعدة سعياً لحل القضية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

كما شهد اللقاء استعراض الصعوبات الحالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، خاصةً عقب خصم إسرائيل لأموال المقاصة، والانعكاسات السلبية لذلك الأمر على وضع السلطة، وأكد السيسي حرص مصر على بذل مساعيها مع الأطراف المعنية في هذا السياق، بما يساهم في الحيلولة دون تفاقم الأوضاع.

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وقال السفير راضي إنه تم التطرق أيضاً إلى الجهود المصرية لتثبيت الهدوء في قطاع غزة، إذ أوضح السيسي أن التحركات المصرية دائماً ما تستهدف بشكل أساسي الحفاظ على أمن واستقرار الشعب الفلسطيني، وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع، وأن مصر مستمرة في جهودها لإتمام عملية المصالحة وتحقيق توافق سياسي في إطار رؤية موحدة بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية، وفق استراتيجية مصرية لدعم السلطة الفلسطينية ودورها في قطاع غزة، وقطع الطريق على أي محاولات لتكريس الفصل بين الضفة الغربية والقطاع.

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وأشار إلى أن مصر تواصل من ناحية أخري مساعيها مع الأطراف المعنية والدول المانحة لإيجاد آليات لحل أزمة التمويل الخاصة بـ "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين" (أونروا) لتتمكن الوكالة من المحافظة على وتيرة ونوعية الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.