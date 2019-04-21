إقالة مفاجئة لقائد "الحرس الثوري" الإيراني

أقال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، وبشكل مفاجئ، محمد علي جعفري قائد "الحرس الثوري"، وعيّن نائبه حسين سلامي، خلفاً له.
وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية "إرنا"، إنه تم تعيين محمد علي جعفري مسؤولاً عن مقر عسكري تابع للحرس الثوري، مختص بالأنشطة الثقافية والاجتماعية.
ويأتي هذا التعيين بعدما صنّفت الولايات المتحدة الأميركية مطلع أبريل، منظمة "الحرس الثوري"، منظمة إرهابية.
وجاء هذا التصنيف على اعتبار أن الحرس الثوري هو يد إيران الطولى لتنفيذ عمليات إرهابية في العديد من دول العالم.
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