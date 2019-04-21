الرئيس الأوكراني يقرّ بهزيمته أمام ممثل كوميدي

أقرّ الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو بهزيمته الساحقة أمام منافسه الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة اليوم الأحد.

وقال بوروشينكو إنه سيترك منصبه في الشهر المقبل، لكنه أوضح أنه لا يعتزم اعتزال الحياة السياسية.

وحقق الممثل فولوديمير زيلينكسي الموالي للغرب، اليوم الأحد فوزاً ساحقاً في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا على الرئيس المنتهية ولايته بترو بوروشنكو، بحسب استطلاع أجري لدى الخروج من مراكز الاقتراع.

وحصد زيلينسكي (41 عاماً) 73.2 في المئة من الأصوات في دورة الاقتراع الثانية مقابل 25.3 في المئة لبوروشنكو (53 عاماً)، بحسب الاستطلاع الذي أجرته ثلاثة مراكز.

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وفي السياق، تعرض زيلينسكي لغرامة اليوم الأحد لأنه أظهر ورقة اقتراعه علانية للجمهور، حسبما قال مدير حملته ديمتري رازومكوف.

وتعتبر أوكرانيا أن عرض بطاقة الاقتراع علناً جنحة، وتساعد هذه القاعدة في الحفاظ على السرية في العملية الانتخابية.

وقال رازومكوف مدير الحملة في بيان مصحوباً بصورة لضابط شرطة يملأ الأوراق مع زيلينسكي: "يتعين على الجميع الالتزام بالقانون". ولم يتم الكشف عن قيمة الغرامة، فيما قدر محامون أنها لن تزيد على 30 دولاراً.

وشكّل ترشح زيلينكسي مفاجأة، فعلى الرغم من تشكيك منتقديه في برنامجه الانتخابي وقدرته على أن يحكم بلداً يعيش في حالة حرب وفي ظلّ توترات بين روسيا والغرب، تمكّن الممثل ورجل الأعمال والذي تقتصر خبرته السياسية على تأدية دور رئيس جمهورية في مسلسل تلفزيوني، من تخطّي التوقعات بالنتيجة التي حققها.