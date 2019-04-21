كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتقدم الفنان الكوميدي، فلاديمير زيلينسكي، على منافسه، الرئيس الأوكراني الحالي بيترو بوروشينكو، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفقا للنتائج الرسمية الأولية.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا أن زيلينسكي يتقدم على الرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو، بـ72.14% من الأصوات مقابل 25.56، في انتخابات رئاسة البلاد.

وجاء إعلان اللجنة، مساء اليوم الأحد، بعد فرز 3% من أصوات الناخبين الذين شاركوا، الأحد، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وفي وقت سابق، أبرزت نتائج الاستطلاع الوطني لآراء الناخبين فور مغادرتهم مراكز الاقتراع، والتي تم نشرها خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأوكرانية كييف، مساء اليوم الأحد، أن زيلينسكي حصل على 73.2% من الأصوات، مقابل 25.3% لدى بوروشينكو.

وتجدر الإشارة إلى أن الدعم الذي يتمتع به زيلينسكي هو الأكبر لمرشح في انتخابات الرئاسة في تاريخ الدولة الأوكرانية المستقلة.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في أوكرانيا، أن انتخابات رئاسة البلاد تجري بصورة عادية وتتسم بالروح الديمقراطية والشفافية، دون انتهاكات كبيرة.

وفي تصريح صحفي، أشارت عضو اللجنة، ناتاليا بيرناتسكايا، إلى أن موظفي اللجنة لم يرصدوا حتى الآن أي انتهاكات جسيمة من شأنها أن تؤثر على نتائج إعراب الناخبين عن إرادتهم.

وأكدت منظمة "أوبورا" ("الدعامة") المدنية الأوكرانية المتخصصة في تحليل عمليات الاقتراع، أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات تجاوزت، في الساعة الـ 16:00 بعد ظهر اليوم، 49% من مجموع عدد الناخبين المسجلين، وذلك مقابل 24% في الساعة ذاتها خلال الجولة الأولى، 31 مارس الماضي.

وافتتحت، صباح اليوم، مراكز الاقتراع في أوكرانيا، أمام الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها الرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو، والفائز بالجولة الأولى، فلاديمير زيلينسكي.

وأعلنت موسكو سابقا أن رفض السلطات الأوكرانية قبول حضور مراقبين من روسيا عملية الاقتراع يثير الشك في شرعية العملية الانتخابية وإمكانية اعتراف روسيا بنتائج التصويت.

يذكر أن ما بين 7 و10 ملايين مواطن أوكراني لن يستطيعوا المشاركة في التصويت بسبب إغلاق مكاتب انتخابية على أراضي روسيا واستحالة إجراء الانتخابات على أراض غير خاضعة لسيطرة كييف في منطقة دونباس.