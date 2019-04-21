كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قصف عشوائي للمليشيات الإرهابية بصواريخ جراد على طرابلس (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الجيش الوطني الليبي، إن مليشيات طرابلس تقصف عشوائيا مناطق المدنيين لاستعطاف العالم لنجدتها، متوعدا بمحاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية.

وأضافت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بحسب موقع "مداد نيوز"، أنه بمتابعة سير العمليات العسكرية الجارية لمحاربة الإرهاب فإن المليشيات الإرهابية التي تسيطر على العاصمة طرابلس قامت بالقصف العشوائي بصواريخ جراد وراجمات على ضواحي طرابلس.

وأدانت القيادة العامة هذه الأعمال الإرهابية وتوعدت بمحاسبة مرتكبيها، قائة إنهم "معروفون لدينا بالأسماء".