كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الممثل الكوميدي زيلينسكي يفوز في الانتخابات الرئاسية بأوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي الموالي للغرب بنحو 70% من أصوات الناخبين في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الأوكرانية اليوم الأحد، حسب ما أفادت به استطلاعات الرأي خارج اللجان الانتخابية.

ويؤدي زيلينسكي، المرشح المجهول والذي لم يشغل من قبل منصبً سياسياً، دور مرشح خيالي في برنامج تلفزيوني شعبي.

ويقدم نفسه بديلاً لمؤسسة سياسية تناضل منذ فترة طويلة ضد الفساد المترسخ.

وقال زيلينسكي، في كلمة ألقاها عند إعلان نتائج استطلاع الرأي: "حققنا ذلك سوياً... إن كل مواطني دول ما بعد العهد السوفيتي يتطلعون إلينا!، كل شيء ممكن".