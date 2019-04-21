كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم الرياض الإرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي، الذي وقع اليوم الأحد على المبنى الأمني بشمال غربي الرياض، حسبما

نقلت "رويترز" عن وكالة "أعماق" للأنباء التابعة للتنظيم الإرهابي.

وكان الهجوم بدأ بتفجير انتحاري بالقرب من المبنى، تسلل بعده ثلاثة مهاجمين آخرون داخل المبنى، حيث تمت تصفيتهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن الأفغانية التي تمكنت أيضا بإجلاء أكثر من 2800 شخص من المبنى الحكومي.

وذكرت "رويترز" أن الهجوم أسفر عن مقتل أربعة مدنيين وثلاثة من عناصر الأمن، وإصابة ثمانية مدنيين آخرين بجروح.