كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كثا فة تصويتية للمصريين في إيطاليا قبل إغلاق الصناديق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت السفارة المصرية لدى العاصمة الإيطالية "روما"، توافد أبناء الجالية بكثافة للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قبل إغلاق صناديق الاقتراع باليوم الثالث والأخير المخصص للجاليات.

وتوافد أبناء الوطن في الخارج على مقرات البعثات الدبلوماسية منذ يوم الجمعة الماضية، واستمرت عمليات التصويت للجاليات لمدة ثلاثة أيام تنتهي اليوم الأحد حسب التوقيت المحلي للدول.

وتجرى عملية التصويت للمصريين في الخارج بـ140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، حيث إنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، واستقبلت البعثات المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.