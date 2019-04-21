كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيادة المصوتين بالجزائر وتونس والكويت في آخر أيام الاستفتاء بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توافد العشرات من أبناء الجالية المصرية بالجزائر، اليوم الأحد، على مقر السفارة المصرية بالجزائر للإدلاء بأصواتهم في ثالث أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ولم تمنع موجة الطقس البارد التي تضرب الجزائر العاصمة منذ أول أمس أبناء الجالية المصرية بالجزائر من أداء واجبهم الانتخابي.

وحرصت السفارة المصرية على توفير التسهيلات الإدارية؛ لتسهيل عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم، كما يتواجد طاقم السفارة بقيادة سفير مصر بالجزائر السفير أيمن مشرفة منذ الصباح؛ لمتابعة عملية التصويت.

من جانبه، أكد نبيل حبشي، سفير مصر لدى تونس، زيادة أعداد المصريين الذين توافدوا إلى مقر السفارة من أبناء الجالية المصرية في تونس، والمصريين العاملين في ليبيا للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية بمقر السفارة اليوم الأخير للاستفتاء.

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ووصف "حبشي"، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، نسبة الإقبال على التصويت بأنها جيدة بدرجة كبيرة في مجمل الأيام الثلاثة للاستفتاء، بالنظر إلى عدد الجالية المصرية المحدود في تونس، مشيرا إلى أن هناك مواطنين حرصوا على القدوم من مختلف المدن التونسية للمشاركة في الاستفتاء وممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم، منوها بأن مشاركة المصريين العاملين في ليبيا قد زادت من أعداد المشاركين في الاستفتاء .

وأشار إلى أن أعداد المصريين الذين توافدوا للإدلاء بأصواتهم زادت اليوم بشكل ملحوظ لتزامنه مع عطلة رسمية في تونس، فضلا عن حرصهم على المشاركة في الاستفتاء في آخر يوم.

وفي سياق متصل، قال سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، إن عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالسفارة، شهدت انسيابية كبيرة صباح اليوم الثالث والأخير للاستفتاء بالنسبة للمصريين في الخارج.

وأضاف "القوني"، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت، أن العنصر النسائي والشبابي غلب على الناخبين صباح اليوم، وذلك لأن اليوم هو يوم عمل رسمي في الكويت، متوقعا زيادة الأعداد بشكل كبير بعد عصر اليوم، مع انتهاء أوقات العمل الرسمية.

وكان أبناء الجالية المصرية في الكويت، واصلوا توافدهم على مقر السفارة المصرية؛ للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأخير من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بالنسبة للمصريين في الخارج، في الوقت الذي حرص عدد كبير من وسائل الإعلام الكويتية، على التواجد مبكرا داخل مقر السفارة؛ لتغطية فعاليات اليوم الأخير من عملية التصويت.