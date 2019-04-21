كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 6 حوثيين في "برط العنان" بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 6 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مصرعهم، مساء السبت، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، في مديرية برط العنان بمحافظة الجوف شمالي شرق البلاد.

واندلعت المواجهات أثناء محاولة الميليشيا التسلل إلى جبال الربعة في مدرية برط العنان، شمالي غرب المحافظة، وفق ما أورد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، اليوم الأحد.

وأحطب الجيش محاولة الميليشيا الانقلابية وأجبرها على التراجع، بعد مصرع 6 من عناصرها بينهم قائد المجموعة، وجرح آخرين.