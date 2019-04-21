كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصريون في كندا يواصلون مشاركتهم الإيجابية في الاستفتاء على تعديل الدستور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل أبناء الجالية المصرية في كندا توافدهم على السفارة المصرية في أوتاوا والقنصلية في مدينة مونتريال بمقاطعة كيبيك اليوم الأحد في ثالث وآخر أيام تصويت المصريين في الخارج على الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، حيث فتحت السفارة في أوتاوا والقنصلية في مونتريال أبوابها كالمعتاد في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشهد اليومين السابقين إصرارا من أبناء الجالية المصرية في كندا على المشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم في هذا الحدث الديموقراطي الهام، وخاصة بين فئة الشباب والطلاب، وأيضا كبار السن.

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كما حرصت العديد من الأسر المصرية على قطع مسافات كبيرة من مقاطعات بعيدة عن مدينتي أوتاوا ومونتريال للإدلاء بأصواتهم، تأكيدا منهم على الانتماء لوطنهم مصر، وحرصا على التفاعل مع كافة القضايا والاستحقاقات المصرية، وهو ما لاقى إشادة كبيرة من جانب السفير أحمد أبوزيد وأعضاء البعثتين الدبلوماسية والقنصلية.

وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة التاسعة مساء، وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر بهذا الشأن، والمتضمن أن يتم الاقتراع على مدى أيام الجمعة والسبت والأحد من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وفقا لتوقيت كل دولة يجري فيها الاقتراع.

ويمكن للمواطنين المشاركة في الاستفتاء بموجب جوار سفر ساري الصلاحية أو بموجب بطاقة الرقم القومي حتى ولو لم تكن سارية.