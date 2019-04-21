كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيويورك تعزز الأمن أمام الكنائس والمعابد بعد هجمات سريلانكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، اليوم الأحد، أنه سيعزز وجود قوات الشرطة حول الكنائس والمعابد في المنطقة بعد الهجمات التي وقعت في سريلانكا، وأسفرت عن مقتل 207 أشخاص على الأقل و إصابة 450 شخصًا. .

وقال كومو في بيان للصحافة :"إنه بعد أعمال العنف البغيضة أتخذ كإجراء احترازي، طلبت من شرطة الولاية زيادة الدوريات حول الكنائس والمعابد اليوم في جميع أنحاء الولاية".