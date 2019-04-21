كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان العربي يُدين الهجوم الإرهابي على مركز مباحث محافظة الزلفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي شمال الرياض في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 16 شعبان 1440هجري الموافق 21 أبريل 2019م، مُشيداً ببسالة رجال الأمن بالمملكة العربية السعودية وكفاءتهم العالية في التصدي لهذا الهجوم الإرهابي الغادر وإفشاله والقضاء فوراً على كافة منفذيه.

وأكد رئيس البرلمان العربي على أن البرلمان العربي إذ يستنكر بشدة هذا العمل الإرهابي الجبان، فإنه يقف ويتضامن مع المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً في تصديها الحازم للتطرف والإرهاب أمنياً وعسكرياً وفكرياً، وفي كل ما تتخذه من إجراءات وما تنتهجه من سياسات لردع كل من يحاول المساس باستقرارها واستهداف الأمن والأمان الذي تنعم به.

وعبر رئيس البرلمان العربي عن تقديره العالي للدور القيادي والمحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لمكافحة الإرهاب ووأده من جذوره وتجفيف منابع تمويله، مثمناً عالياً الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب محلياً وإقليمياً ودولياً، وفِي مقدمة تلك الجهود، إنشاءها للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وإنشاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف ( اعتدال)، ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، ومبادرتها في إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.