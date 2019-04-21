أولمبيك أسفي يؤزم وضعية الجيش الملكي

انهزم فريق الجيش الملكي، مساء الأحد، أمام مضيفه أولمبيك أسفي بحصة هدف نظيف، في مباراة الجولة 25 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، والتي أقيمت على أرضية ملعب المسيرة بأسفي.

هدف أصحاب الأرض الوحيد، الذي منحهم العلامة الكاملة أمام رفاق مهدي برحمة، سجله اللاعب كمال أيت الحاج في الدقيقة 55 من عمر المواجهة.

وبهذه النتيجة رفع القرش المسفيوي رصيده من النقاط إلى 35، ليحتل بذلك الرتبة السادسة بسبورة ترتيب الدوري المحلي الممتاز.

أما العساكر، فقد تجمد رصيدهم في 30 نقطة، ليتراجعوا للمركز العاشر، ويحصدوا نتيجة سلبية جديدة، بعد تعادل “مر” أمام نهضة بركان، الأربعاء الماضي، في مباراة انتهت على إيقاع أعمال شغب وتخريب.