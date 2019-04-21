البنزرتي: ” لا أحد خرج باكيا بعد مباراة “الديربي” وافتقدنا لقوتنا الضاربة أوناجم” – فيديو

فيديو: عبد الله أيت الشريف

أكد التونسي فوزي البنزرتي، مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، أن نتيجة التعادل في مباراة “الديربي” التي جمعت فريقه بغريمه التقليدي، الرجاء، “كانت منصفة”، مشددا على أن الغيابات الكبيرة التي عانى منها فريقه هي التي صعبت مهمة التحضير لهذه المواجهة.

وقال البنزرتي، في الندوة الصحفية التي تلت المباراة، مساء اليوم الأحد: ” أوناجم هو القوة الضاربة للوداد، وغيابه أثر علينا بشكل واضح، لذالك عملت على ملئ هذا الفراغ من خلال مجموعة من التغييرات، لقد حاولنا التعامل مع هذا الفراغ على الرغم من أهمية اللاعب”.

ووصف البنزرتي المباراة بالـ”رائعة”، قائلاً: “الجميع استمتع بكرة قدم جميلة، وبأهداف أيضا، أظن أنه لا أحد خرج باكيا من المباراة ولا أحد خرج ضاحكا أيضا، لكن هذه هي كرة القدم”.

واعتبر المتحدث ذاته بأن ” مباراة الديربي لها خصائصها.. لقد حضرنا لها بشكل خاص، ولو أنني لا أحب أن أمنحها كل هذه الهالة، حتى لا أؤثر نفسيا على اللاعبين”.

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إليكم التصريح الكامل للمدرب التونسي فوزي البنزرتي: