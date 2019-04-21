استنفار في وزان بسبب ابتزاز تلميذة وتهديدها بنشر صور مخلة لها على الانترنت

تفجرت نواحي وزان، خلال الأيام الأخيرة، قضية ابتزاز جنسي عبر التهديد بنشر صور لتلميذة قاصر، تدرس في القسم السابع إعدادي، تتبادل القبل مع شاب آخر؛ ما دفع أسرتها إلى وضع شكاية، قبل يومين، في سيدي رضوان، نواحي وزان، تتهم من خلالها ثلاثة شبان بابتزاز الفتاة القاصر، التي تم تصوريها في وضعية فاضحة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن أحد الشبان الثلاثة، الذي يبلغ من العمر 26 سنة، ينحدر من المنطقة نفسها، عمد إلى تهديد الفتاة، التي تبلغ 12 سنة، بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذا لم تلب رغبته في ممارسة الجنس معه، وأمام هذا الوضع، أخبرت الفتاة أسرتها، التي قدمت شكاية في الموضوع لدى مصالح الدرك.

وأفادت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي في سيدي رضوان فتحت تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة في وزان لمعرفة حيثيات، وملابسات هذه القضية.

يذكر أنه، إلى حدود الآن، فإنه لم يتم اعتقال أي أحد من الشبان الثلاثة المتهمين، بينما تعيش الفتاة في وضع نفسي صعب.