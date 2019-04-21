صدمة للبطل العالمي بدر هاري..عقوبة ثقيلة بسبب المنشطات!

تقرر رسمياً توقيف البطل المغربي-العالمي في رياضة الكيك بوكسينغ، بدر هاري، ل19 شهراً، بسبب تورطه في استعمال مواد محظورة، خلال نزال سابقه جمعه بحصدي جرجرس بروتردام شهر مارس من السنة الماضية، في إطار السلسة العالمية “غلوري 51”.

وحسب إدارة سلسلة غلوري العالمية، فإن الفحوصات أكدت تورط بدر هاري في استعمال مواد منشطة محظورة، في النزال المذكور، ليتم تسليط عقوبة التوقيف عليه لـ 19 شهراً كما سبق الذكر.

وكتن المسؤولون عن اختبارات المنشطات بالسلسة العالمية، قد وجهوا خطاباً رسمياً إلى الفريق المكلف ببدر هاري، شهر يناير الماضي، من أجل إخبارهم بنتائج الفحوصات، ومن تم الكشف عن العقوبة بالساعات الأخيرة.

ونجح البطل هاري في العودة إلى سكتة الانتصارات بعد تغلبه، شهر مارس الماضي، على المصري جرجس حصدي، مستعيداً توهجه العالمي، عقب خسارة سابقةأمام الهولندي ريكو بعدما تعذر عليه مواصلة النزال بسبب الإصابة التي آلمت به، وحرمته من مواصلة المنافسة على القلب العالمي.