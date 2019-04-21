في لقاء مع “اليوم 24”.. باطمة ترد على انتقادات حضورها في مواقع التواصل.. وتتحدث عن العالمية! – فيديو

قالت الفنانة المغربية دنيا باطمة، إن حضورها الدائم في مواقع التواصل الاجتماعي، يعكس تكوينها لاسمها الفني بشكل صحيح، نافية الاتهامات، التي تطالها حول حضورها بمواقع التواصل أكثر من عطائها الفني.

وكشفت باطمة أن فكرة إنجاز “ديو” مع فنان عالمي أجنبي واردة جدا، لتحقيق انتشار أكبر خارج الوطن العربي، وذلك بعد الجوائز العالمية، التي حصدتها أخيرا، واعتبرتها أولى خطواتها نحو العالمية.

وعبرت باطمة، في تصريحها، عن فخرها بتتويجها في أمريكا مرتين متتاليتين، وتقصد جائزة “باما”،لأفضل فنانة صاعدة، التي حققتها نهاية السنة الماضية، وجائزة النمر الذهبي، في بداية السنة الحالية، وكذلك تحدثت عن تتوجها بجائزة أفضل فنانة مغربية في الشرق الأوسط، في لبنان، معتبرة أن مثل هذه التتويجات بمثابة خطوة أولى لبلوغ العالمية.

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وعن المشككين في مصداقية الجوائز، التي حققتها، قالت باطمة إنها لا تريد الرد عليهم، موضحة أن تتوجيها مرتبط بتصويت الجمهور، الذي اختارها، بدليل اعتلاء وسم دنيا باطمة “الترند” أثناء فترة تصويت الجمهور في جائزة “باما”، إضافة إلى امتلاكها صوتا يخول لها النجاح، الذي حققته.

وأشادت باطمة بفخرها بالإشادة، التي لقيتها من طرف الفنان المغربي نعمان لحلو في أحد تصريحاته، واصفة إياه بالهرم، وموجهة شكرها إليه على ما قاله في حقها.