هداف الرجاء يعلن التحدي: سننافس على درع البطولة رغم التعادل أمام الوداد

أعلن محسن اياجور، لاعب فريق الرجاء الرياضي، ومسجل ثاني الأهداف في مباراة، اليوم الأحد، أمام الغريم الوداد الرياضي، أن المجموعة لازالت تتشبث بحظوظها في المنافسة على لقب درع البطولة الخاص بالموسم الرياضي الجاري.

ياجور أوضح في تصريح نقلته شبكة “بي ان سبورت” القطرية، قبل قليل، بأن الرجاء الرياضي متمسك بحظوظه كاملة، وسيواصل تقديم نتيجة جيدة بحثاً عن تحقيق لقب جديد، إلى غاية اخر دورة من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

أما عن التعادل هدفين لمثلهما في لقاء “الديربي”، فقد أضاف المتحدث ذاته: “دخلنا اللقاء بهدف خطف النقاط الثلاث، لكننا فشلنا في هز الشباك وتسجيل ثالث هدف يقلص فارق النقاط بيننا وبين الوداد المتصدر، أمامنا خمس مواجهات، وسنقدم كل شيء بحثاً عن تتويج النسور”.

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الدولي المغربي، أكد بأن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، حفز المجموعة التي أنهت الـ 45 دقيقة الأولى منهزمة بهدفين لواحد، وطالبها بمواصلة تقديم نفس الأداء والبحث عن مزيد من الأهداف، في قمة الأسبوع المحلي الممتاز.

يٌشار، إلى أن الوداد الرياضي لازال محتفظاً بصدارة الدوري المحلي الممتاز برصيد 53 نقطة، متبوعاً بالرجاء الرياضي صاحب الوصافة بـ 44 نقطة، يليه حسنية أكادير بـ 36 نقطة، والذي تنتظره بعد أقل من ساعة مباراة قوية أمام الفتح الرياضي، واحد من الأندية المرشحة لمغادرة قسم الأضواء رفقة كل من شباب الريف الحسيمي، والكوكب المراكشي، والمغرب التطواني.