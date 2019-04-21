مصدر من الخارجية لـ”اليوم 24″: المغربية التي أصيبت في إنفجارات سريلانكا بخير ولا إصابات أخرى

أصيبت مواطنة مغربية، اليوم الأحد، إثر سلسلة من التفجيرات استهدفت أربعة فنادق، ومجمعا سكنيا وثلاث كنائس في سريلانكا أثناء الاحتفال بعيد القيامة.

وقال مصدر من وزارة الخارجية، في حديثه مع “اليوم 24″ إن المواطنة المغربية في حالة جيدة، وإصابتها كانت خفيفة، لكنها في حالة صدمة.

وأكد المصدر ذاته، أن السفارة المغربية بالهند، تتابع بكثب انفجارات الأخيرة التي هزت سيرلانكا.

وتابع المصدر ذاته، أن السفارة أرسلت طبيبا خاصا لمتابعة حالة الصحية للمغربية، مؤكدا أن” إصابتها خفيفة لا تدعو إلى القلق”. لا فتا إلى أن ” المصابة تواصلت مع أفراد عائلتها”.

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إلى ذلك، أكد المصدر ذاته، أن لا إصابات أخرى في صفوف المغاربة في إنفجارات التي هزت سيرلانكا.

ولقي ما لا يقل عن 190 شخصا مصرعهم، بينهم أجانب، وأصيب أكثر من 469 آخرين في التفجيرات ذاتها.

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام محلية فداحة الانفجار في إحدى الكنائس، حيث انهار سقفها، بينما يقوم مواطنون باستخراج الجثث من تحت الأنقاض.

ويشار إلى المسيحين يحتلفون في سريلانكا اليوم بما يعرف بعيد القيامة