الهايج: الرهان لم يعد موضوعا على القضاء وقضية “الريف” تحتاج إلى حل سياسي

بعد يوم ساخن في العاصمة الرباط، طبعه التنديد بالأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف من استئنافية الدارالبيضاء، طالب أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بإيجاد حل سياسي لهذه القضية.

وقال الهايج، مساء اليوم الأحد، في العاصمة الرباط، خلال ندوة نظمتها عائلات معتقلي حراك الريف، إن الرهان لم يعد موضوعا على القضاء، بل أصبحت أعلى سلطة في البلاد مطالبة بالتدخل لإيجاد حل سياسي للقضية.

وعن الأحكام الصادرة في حق المعتقلين، عبر الهايج عن استغرابه، وقال: “إن ما حكم به على معتقلي حراك الريف لم يصدر حتى في حق أعتى المجرمين”.

وعبر الهايج عن استعداد المكونات الحقوقية، للوقوف إلى جانب عائلات معتقلي حراك الريف، لأن ذاك من واجبها.

يذكر أن العاصمة الرباط شهدت، اليوم، مسيرة حاشدة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية حراك الريف، وضمان الحقوق، وهامش الحريات