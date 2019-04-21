آرسنال يسقط في عقر داره أمام كريستال بالاس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مني فريق آرسنال بخسارة بيتية قاسية على يد كريستال بالاس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن أحداث الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثلاثية كريستال بالاس كل من اللاعبين كريستيان بنتيكي، ويلفريد زاها وجيمس ماكارثر، وفي المقابل سجل ثنائية آرسنال كل من اللاعبين مسعود أوزيل وبيير إيميريك أوباميانغ.

وبهذا الفوز رفع كريستال بالاس رصيده من النقاط إلى 42 نقطة وهو يحتل المركز الثاني عشر بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد آرسنال عند 66 نقطة وهو يحتل المركز الرابع.

وخطف بالاس تقدما مفاجئا قبل مرور 20 دقيقة، عندما أرسل القائد لوكا ميليفويفيتش ركلة حرة داخل منطقة الجزاء إلى بينتيكي غير المراقب، الذي وضعها بضربة رأس في مرمى بيرند لينو، وهو هدفه الأول في الدوري منذ أبريل/ نيسان من العام الماضي.

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ورد أوناي إيمري مدرب آرسنال بإشراك أينزلي مايتلاند-نيلز وأليكس أيوبي في بداية الشوط الثاني، الذي أدرك فيه مسعود أوزيل التعادل بعد هجمة سلسة.

وتعاون صانع اللعب الألماني مع أيوبي والمهاجم ألكسندر لاكازيت قبل أن يضع الكرة في مرمى فيسنتي جوايتا.

لكن آرسنال دفع ثمن فقدان التركيز في الدفاع عندما استغل زاها خطأ شكودران موستافي في تقدير الكرة ليعيد التقدم للفريق الضيف، قبل أن يزيد بالاس من الفارق بضربة رأس من جيمس مكارثر.

وقلص بيير-إيمريك أوباميانغ الفارق لصاحب الأرض، ليمهد الطريق أمام عشر دقائق أخيرة مثيرة غير أن بالاس صمد ليضع حدا لسلسلة بدون هزيمة لآرسنال على أرضه عند 16 مباراة في الدوري.