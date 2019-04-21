ليفربول يهزم كارديف سيتي بثنائية نظيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق ليفربول الفوز على مضيفه كارديف سيتي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا ليفربول كل من اللاعبين جيورجينهو فاينالدوم وجيمس ميلنر.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 88 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد كارديف سيتي عند 31 نقطة وهو يحتل المركز الثامن عشر.

مجريات المباراة:

سيطر ليفربول على اللقاء منذ البداية، لكنه عجز عن تهديد مرمى كارديف الذي أحكم دفاعه بشكل لافت، بل هدد مرمى ضيفه في الدقيقة 15، من عرضية استقبلها هويليت بلمسة واحدة ليجد روبرتسون معترضًا محاولته القريبة.

أول فرصة خطيرة بمعنى الكلمة لفريق ليفربول جاءت في الدقيقة 22، عندما مرر ماني كرة بينية إلى المنفرد فيرمينو الذي وضعها بغرابة فوق المرمى.

ومر الوقت بهدوء حتى الدقيقة 36، عندما تخلص صلاح من مانجا لينفرد بالمرمى ويسدد كرة بوجه القدم اليسرى الخارجي، لكن الحارس نيل إيثيريدج تصدى لمحاولته باقتدار.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، كاد كارديف أن يباغت مرمى ضيفه عندما سدد نياسي كرة من وضع صعب أبعدها الحارس أليسون بيكر بأطراف أصابعه إلى ركنية.

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وبدأ كارديف الشوط الثاني بفرصة خطيرة، عندما مرت رأسية موريسون فوق عارضة ليفربول الذي رد في الدقيقة 55 عن طريق تسديدة بعيدة المدى من ألكسندر-أرنولد ابتعدت قليلا عن المرمى.

وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 57، بعدما تابع فينالدوم بحرفية الكرة في الشباك إثر ركلة ركنية.

واقترب ليفربول من تعزيز تقدمه في الدقيقة 61، عندما سدد هندرسون كرة قوية لكنه أطاح بها من مسافة قريبة نحو المدرجات.

ورد كارديف بعدها بـ3 دقائق، فأهدر موريسون فرصة لا تعوض عندما فشل في الوصول بالكرة برأسه أمام المرمى لتصطدم بظهره وتذهب بعيدًا.

وأجرى ليفربول تبديلًا بإخراج كيتا وإشراك فابينيو الذي تعرض لإصابة بعد نزوله مباشرة لأرض الملعب، أفقدته توازنه، ما استدعى تبديله بجيمس ميلنر.

واستغل ميلنر احتساب الحكم لركلة جزاء لفريقه بعد تعرض صلاح لمسك واضح داخل المنطقة، لينفذها بنجاح مضيفًا الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 81.

وأضاع صلاح فرصة خطيرة قبل نهاية الزمن الأصلي عندما تابع بركبته تمريرة مميزة من فيرمينو لكن الحارس إيثيريدج أبعد الكرة ببراعة.