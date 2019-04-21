القدس - بواسطة محمد عز العرب - حصد فريق مكابي أم الفحم بطاقة الصعود إلى الدرجة الثانية بعد فوزه على هبوعيل دالية الكرمل بنتيجة هدفين مقابل لا شيء للأخير، مساء اليوم الأحد.
وجرت أحداث المباراة على استاد "عيلوط"، وسط حضور المئات من المشجعين.
وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الفريق الفحماوي بهدف سجله اللاعب ماهر جبارين في الدقيقة 23، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 60 حسم اللاعب علي فتحي المباراة بهدف ثاني لصالح مكابي أم الفحم.
وانطلقت عقب صافرة نهاية المباراة الاحتفالات بين صفوف المشجعين الفحماويين بمناسبة عودة مكابي أم الفحم إلى الدرجة الثانية.
وبهذه الخسارة هبط فريق هبوعيل دالية الكرمل للعب ضمن مستوى الدرجة الثالثة.
كانت هذه تفاصيل خبر م. أم الفحم يصعد إلى الدرجة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.