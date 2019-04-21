م. أم الفحم يصعد إلى الدرجة الثانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حصد فريق مكابي أم الفحم بطاقة الصعود إلى الدرجة الثانية بعد فوزه على هبوعيل دالية الكرمل بنتيجة هدفين مقابل لا شيء للأخير، مساء اليوم الأحد.

وجرت أحداث المباراة على استاد "عيلوط"، وسط حضور المئات من المشجعين.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الفريق الفحماوي بهدف سجله اللاعب ماهر جبارين في الدقيقة 23، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 60 حسم اللاعب علي فتحي المباراة بهدف ثاني لصالح مكابي أم الفحم.

وانطلقت عقب صافرة نهاية المباراة الاحتفالات بين صفوف المشجعين الفحماويين بمناسبة عودة مكابي أم الفحم إلى الدرجة الثانية.

وبهذه الخسارة هبط فريق هبوعيل دالية الكرمل للعب ضمن مستوى الدرجة الثالثة.