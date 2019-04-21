رهط: إصابة متوسّطة لفتى تعرّض للطّعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب، مساء اليوم الأحد، فتى يبلغ من العمر 14 عامًا، بجراح متوسطة، عقِبَ تعرّضه للطعن في مدينة رهط.

وقدّمت الطواقم الطبية الإسعافات الأوليّة للفتى، وتم نقله بعدها إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال تلقي العلاج.

وشرعت الشرطة التحقيق في الحادث، عقِب إعلانها أنها تلقت بلاغًا "حول فتى قاصر يبلغ من العمر 14عاما، الذي أُحيل من عيادة محلية في مدينة رهط إلى المسشتفى لتلقي العلاج وهو مصاب بجرح عميق".

يُذكر أن آفة العنف والجريمة، تتصاعد في المجتمع العربي بشكل خطير، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة بعملها من أجل اجتثاث العنف والجريمة من البلدات العربية.