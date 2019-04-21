مُتظاهرو فرنسا لرجال الشرطة: "اقتلوا أنفسكم"!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عبّر مسؤولون فرنسيّون عن صدمتهم وغضبهم بعد أن شجع بعض المتظاهرين من حركة "السترات الصفراء" عناصر الشرطة على قتل أنفسهم.
وأفادت وكالة "أسوشييتد برس"، بأن بعض المتظاهرين في باريس وهم يهتفون "اقتلوا أنفسكم!" موجهين كلامهم لعناصر الشرطة الذين يطلقون الغاز المسيل للدموع والمقذوفات المطاطية من أجل احتواء العنف.
ونددت نقابات الشرطة بدعوة المحتجين التي أثارت سخطا عبر الإنترنت، كما وصف وزير الداخلية كريستوف كاستانير هذه الدعوات بأنها "مخزية".
ونظمت نقابات الشرطة وقفات احتجاجية صامتة يوم الجمعة بعد انتحار عنصري شرطة الأسبوع الماضي.
وتقول النقابات إن صفوف الشرطة شهدت 28 حالة انتحار حتى الآن هذا العام، مقارنة بثمانية وستين حالة خلال عام 2018 كله.
واشتبك متظاهرون متطرفون مع الشرطة في عطلة كل أسبوع تقريبا منذ خمسة أشهر، على هامش مظاهرات أصحاب السترات الصفراء الهادئة إلى حد كبير التي تطالب بالعدالة الاقتصادية.
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