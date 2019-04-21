بومبيو: مقتل "العديد" من الأميركيين في اعتداءات سريلانكا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن "العديد" من المواطنين الأميركيين قتلوا في الهجمات التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، صباح الأحد. وأعلنت خارجية سريلانكا، التحقق من جنسيات 11 أجنبيا، قتلوا في هجمات إرهابية استهدفت كنائس وفنادق بالبلاد.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو، في بيان، إنه مع استمرار ظهور تفاصيل هجمات سريلانكا، فإنه يمكن لحكومة الولايات المتحدة أن "تؤكد وجود عدة أميركيين" ضمن الضحايا، دون ذكر رقم محدد.

وأضاف أن سفارة بلاده في العاصمة كولومبو تعمل على مساعدة المواطنين الأميركيين (المتضررين) وعائلاتهم.

وأفادت الخارجية السريلانكية، في بيان، أن الضحايا الأجانب هم 3 هنود، وبرتغالي، ومواطنان تركيان، و3 بريطانيين، واثنان يحملان الجنسيتين الأميركية والبريطانية. وأوضح البيان أن 9 أجانب ما يزالون في عداد المفقودين.

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وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، إن مواطنًا من البلاد قتل في الهجمات، دون تفاصيل إضافية.

وقدرت السلطات المحلية عدد الهجمات التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا بثمانية؛ 6 منها وقعت بشكل متلاحق وضربت 3 كنائس إحداها في كولومبو، و3 فنادق كبرى بالمدينة ذاتها. أما التفجيران الآخران، فوقعا بعد ساعات من الهجمات الست الأولى.

وأسفرت الهجمات عن مقتل ما لايقل عن 218 شخصًا، بينهم 35 أجنبيا، بعضهم من الولايات المتحدة، والدنمارك، والصين، واليابان، وباكستان، والمغرب، والهند، وبنغلاديش، حسب متحدث باسم المستشفى الوطني بالبلاد.