انت الان تتابع تفاصيل خبر إجراءات جديدة بحق مسؤولين سابقين في حكومة البشير والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 21 أبريل 2019 09:53 مساءً - أمر النائب العام المكلف في السودان، الوليد سيد أحمد، اليوم الأحد، بالحجز على عقارات مسؤولين سابقين في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بالسودان "سونا" أن "النائب العام أمر رئيس القضاء بحجز كل العقارات الخاصة بالمسؤولين السابقين وأُسرهم"، دون تسميتهم.

وأشارت الوكالة إلى أن النائب العام أمر أيضاً بإيقاف إصدار أي شهادة قيد ملكية لأي غرض من الأغراض، وإيقاف أي إجراءات نقل للملكية لحين استكمال التحريات.

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وفي وقت سابق أُعلن اعتقال العشرات من رموز النظام السابق وقادة حزب البشير، من بينهم الرئيس المعزول البشير ونائبه الأسبق علي عثمان طه.

وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.