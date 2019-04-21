انت الان تتابع تفاصيل خبر خامنئي يعين قائداً جديداً للحرس الثوري.. تعرف عليه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 21 أبريل 2019 09:53 مساءً - أعلن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، اليوم الأحد، إعفاء قائد الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري من منصبه، وتعيين حسين سلامي خلفاً له.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا": إن "خامنئي أصدر قراراً عين بموجبه العميد حسين سلامي بمنصب القائد العام لقوات الحرس الثوري بعد ترقيته من رتبة عميد إلى لواء".

وتعيين سلامي يأتي بعد أيام من تصنيف الولايات المتحدة الحرس الثوري "منظمة إرهابية". حيث تولى جعفري قيادة الحرس الثوري منذ سبتمبر 2007.

من هو سلامي؟

ولد حسين سلامي عام 1960 في مدينة كلبيكان، ودرس الهندسة الميكانيكية وتخرج في جامعة العلوم والصناعة في إيران عام 1978.

التحق بصفوف الحرس الثوري مع بداية الحرب العراقية الإيرانية عام 1980، حيث قضى جزءاً من خدمته العسكرية في غرب البلاد وفي محافظة كردستان، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وشغل الجنرال الإيراني منصب قائد فرقة كربلاء الخامسة والعشرين، وفرقة الإمام الحسين الرابعة عشرة، بالإضافة إلى توليه مسؤولية عمليات قاعدة نوح البحرية أثناء الحرب مع العراق.

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وعقب انتهاء حرب الثماني سنوات مع العراق، درس سلامي في كلية الأركان والقيادة، وحصل على الماجستير في الإدارة الدفاعية وكان عضواً في الهيئة العلمية لجامعة الدفاع العليا.

كما شغل سلامي منصب رئيس جامعة القيادة والأركان بين عامي 1992 - 1997، وهي الجامعة العسكرية الخاصة بإيران التي أسست بعد ما تعرف بـ"الثورة الإسلامية"، وكانت تعرف سابقاً بجامعة الحرب.

وشغل أيضاً منصب نائب رئيس عمليات الحرس الثوري من عام 1997 - 2000، وقائد القوات الجوية فيه من عام 2005 - 2009، ثم نائباً لجهاز الحرس الثوري الإيراني.

ودخل حينها العديد من الدورات العسكرية العليا إلى أن وصل إلى مناصب متقدمة في الحرس الثوري، ثم عُيِّن اليوم الأحد ليكون ثامن قائد للحرس الثوري.

ويوم 15 أبريل الحالي، أدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري على قائمة "المنظمات الأجنبية الإرهابية"؛ وهي المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن جزءاً من جيش دولة كـ"منظمة إرهابية".

ورداً على هذه الخطوة، أصدر مجلس الأمن القومي الإيراني قراراً بإدراج القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) المسؤولة عن أنشطة الولايات المتحدة العسكرية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في القائمة الإيرانية للمنظمات الإرهابية.