قوى"الحرية والتغيير" بالسودان: نتشاور لتشكيل حكومة مدنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جانب من اعتصامات السودانيين أمام مقر القيادة العامة للجيش
أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، مساء الأحد، الاستمرار في الاعتصام وتعليق التفاوض مع المجلس العسكري بالبلاد.
كما أعلن المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين محمد الأمين عبدالعزيز، خلال مؤتمر صحفي في ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، مواصلة التصعيد في الشارع حتى إنفاذ كافة مطالب القوى السياسية.
وقال المتحدث باسم قوى التغير إن "ما لمسناه في اجتماع الأمس جعلنا نقرر التعامل مع المجلس العسكري كامتداد للنظام السابق وليس سلطة".
وأضاف: "سنشرع في تشكيل كامل للسلطة المدنية والتي نرجئ إعلانها لمزيد من المشاورات، كما سنعلن كامل السلطة الانتقالية بعد أيام".
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