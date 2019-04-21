الرئيس الأوكراني يقر بهزيمته في الانتخابات الرئاسية

أقر الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته بترو بوروشنكو، الأحد، بهزيمته الساحقة أمام منافسه الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.

وقال بوروشينكو إنه سيترك منصبه في الشهر المقبل لكنه أوضح أنه لا يعتزم اعتزال الحياة السياسية.

ومن جانبه أعلن مركز الاقتراع الوطني في أوكرانيا، مساء الأحد، فوز الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينكسي بالانتخابات الرئاسية على منافسه بترو بوروشنكو.



وحسب النتائج التي أعلنها مركز الاقتراع الوطني، حصد زيلينسكي (41 عاما) على 73,2% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات مقابل 25,3% لبوروشنكو (53 عاما).

وخاطب المرشح الرئاسي الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في معرض تعليقه على النتيجة، الأوكرانين في رسالة قال فيها "أعدكم بأني لن أخذلكم".

ووجه زيلينسكي الشكر لأهله وأسرته وفريقه، مضيفاً :"شكرا لجميع الأوكرانيين الذين اتخذوا خيارا آخر. شكرا للجميع".

وقال زيلنسكي في كلمة له بعد إعلان تقدمه، "لقد حققنا هذا الانتصار سويا"، مشيرا إلى أنه "لن يسمح بسقوط أوكرانيا".





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وجرت الجولة الأولى للانتخابات في 31 مارس/آذار الماضي، بين 39 مرشحا أبرزهم بوروشنكو ورئيسة الوزراء السابقة، والتي انتهت بحصول زيلينسكي على المركز الأول بـ30.24% من أصوات الناخبين، فيما جاء بروشينكو في المركز الثاني بنسبة 15.95%.







وكان بوروشنكو الملياردير السابق البالغ من العمر 53 عاما انتخب رئيسا لأوكرانيا في مايو/أيار 2014 بعد مظاهرات واسعة النطاق في كييف أدت إلى الإطاحة بسلفه وإلى أزمة مفتوحة مع روسيا المجاورة.







ووعد بوروشنكو الذي وصل إلى السلطة في فترة حساسة لأوكرانيا باستئصال الفساد واعتماد إصلاحات جوهرية، ووقف النزاع مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد الذي أوقع أكثر من 10 آلاف قتيل.



وتعد الانتخابات هي الأغلى في تاريخ البلاد، حيث بلغت نسبة الإنفاق عليها 1.95 مليار هريفنيا (88 مليون دولار) بجولتيها.





وفتحت أبواب 29 ألفا و982 مركز اقتراع في 199 مقاطعة بأوكرانيا، و101 مركز بـ72 دولة حول العالم، عدا روسيا، حيث لن يتمكن الأوكرانيون فيها من التصويت، بعد قرار لجة الانتخابات المركزية في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول 2018، بإلغاء جميع مراكز الاقتراع الأجنبية الخمسة في الاتحاد الروسي (في موسكو، وسانت بطرسبرغ، وروستوف نا دون، ويكاترينبرج ونوفوسيبيرسك).