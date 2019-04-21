هجوم مسلح يستهدف مساكن أفراد حلف الناتو في تركيا

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

شن مسلحان غير معروفٍ انتماؤهما، هجوما مسلحا استهدف المساكن الخاصة بحلف شمال الأطلسي (ناتو) في ولاية إزمير، غربي تركيا.

وبحسب ما ذكره عدد من وسائل الإعلام التركية، اليوم الأحد، وقع الهجوم في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

وتقع المساكن التي تعرضت للهجوم، في قضاء “بوجا” التابعة لمدينة إزمير عاصمة ولاية تحمل نفس الاسم.

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وتحركت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الأمن التركية، وألقت القبض على المتهمَين الاثنين، مع بدء الإجراءات القانونية للتحقيق معهما.

وبحسب مصادر أمنية، فإن المشتبه بهما وصلا إلى المنطقة باستخدام سيارة أجرة، وارتديا أقنعة، وأطلقا النيران على المساكن، دون وقوع إصابات.

المصادر ذكرت كذلك أن المتهمين لاذا بالفرار بعد ذلك، لكن تم القبض عليهما وبحوزتهما بندقيتان وسكين وقناعان و25 طلقة نارية.

وبعد القبض عليها، اعترف المتهمان بارتكابهما الهجوم، وأن الدافع وراء ذلك “هو هجوم الحلف على العراق”، وما زالت التحقيقات مستمرة حول الحادث.