ممثل كوميدي يقترب بقوة من رئاسة أوكرانيا

الخليج 365-متابعات

دخلت أوكرانيا مرحلة سياسية جديدة غير واضحة المعالم، اليوم، الأحد، بعدما أظهر استطلاع لآراء الناخبين عقب خروجهم من مراكز الاقتراع نجاح الممثل الكوميدي،فولوديمير زيلينسكي، الذي يفتقر للخبرة السياسية في الفوز بسهولة على الرئيس المخضرم بترو بوروشينكو في بلد يعيش حالة حرب.

ويعد الفوز الساحق لزيلينسكي (41 عاما) ضربة مؤلمة للرئيس المخضرم الذي سعى لحشد الأوكرانيين حول علم بلادهم بتقديم نفسه باعتباره حصنا ضد الاعتداء الروسي ومناصرا للهوية الأوكرانية.

وأظهر الاستطلاع فوز زيلينسكي بنسبة 73 بالمئة من الأصوات مقابل 25 بالمئة فقط لبوروشينكو.

وإذا تأكدت نتيجة الاستطلاع، سيتولى زيلينسكي، الذي يلعب دور رئيس في مسلسل تلفزيوني، زمام القيادة في بلد يقع على خط المواجهة في أزمة بين الغرب وروسيا بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم ودعمها لتمرد موال لروسيا في شرق أوكرانيا.

وتعهد زيلينسكي بإنهاء الحرب في منطقة دومباس بشرق البلاد، واستئصال الفساد وسط سخط متزايد بشأن ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة.

وتعهد كلا المرشحين، اللذين تبادلا الإهانات والاتهامات في مناظرة في كييف يوم الجمعة، ببقاء البلاد على موقف مؤيد للغرب.

وسيمثل فوز زيلينسكي تغيرا جذريا في المشهد السياسي للبلاد التي كان كل من تولوا الرئاسة فيها منذ استقلالها عام 1991 من السياسيين المخضرمين من بينهم ثلاثة تولوا من قبل منصب رئيس الوزراء.