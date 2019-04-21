قوى الحرية والتغيير تتهم المجلس العسكري السوداني بأنه امتداد للنظام السابق

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان الدخول في مواجهة مع المجلس العسكري وتعليق التفاوض معه.

وأضافت، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، 21/نيسان/2019، أن المجلس العسكري امتداد للنظام السابق.

وفي وقت سابق اليوم، قال المجلس الانتقالي العسكري السوداني، إن اللقاءات مع فئات المجتمع السوداني المختلفة مهمة بالنسبة لنا.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي ، أن الاتحاد الإفريقي أبدى موقفا متفهما لما يجري في السودان.

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وأكد أن وفد المجلس الانتقالي سيغادر إلى الولايات المتحدة اليوم أو غدا.

إلى ذلك، قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الأحد، إن الإدارة الأمريكية طلبت إرسال وفد إلى واشنطن لمناقشة رفع اسم الخرطوم من قوائم الدول الراعية للإرهاب.

وذكر البرهان، في أول حوار له منذ تعيينه رئيسا للمجلس العسكري، أن الوفد السوداني سوف يسافر إلى العاصمة الأمريكية خلال أسبوع أو اثنين على الأكثر، تلبية لدعوة الإدارة الأمريكية.

والثلاثاء الماضي، قال مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية إن واشنطن قد تدرس مسارا جديدا نحو رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا رأت "تغيرا جذريا" في الحكومة.