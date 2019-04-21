رئيس أوكرانيا يعترف بالهزيمة في الانتخابات

أعلن الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو الإقرار بهزيمته الساحقة أمام منافسه الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة يوم الأحد.

وقال بوروشينكو إنه سيترك منصبه في الشهر المقبل لكنه أوضح أنه لا يعتزم اعتزال الحياة السياسية، حسب وكالة رويترز .

ودخلت أوكرانيا يوم الأحد مرحلة سياسية جديدة غير واضحة المعالم بعدما أظهر استطلاع لآراء الناخبين عقب خروجهم من مراكز الاقتراع نجاح زيلينسكي، الذي يفتقر للخبرة السياسية، في جمع الأصوات اللازمة لتولي الرئاسة في بلد يخوض حربا.

يشار إلى أن بترو بوروشنكو مواليد 26 سبتمبر 1965 في بولهراد، الاتحاد السوفيتي هو رجل أعمال أوكراني و سياسي و وزير سابق ويعتبر بيتر بوروشنكو من أكثر الأشخاص نفوذا في السياسة الأوكرانية. انتخب رئيسا للبلاد في 25 مايو 2014.

وأوكرانيا هي ثاني أكبر دول أوروبا الشرقية. يحدها الاتحاد الروسي من الشرق، بيلاروسيا من الشمال، بولندا وسلوفاكيا والمجر من الغرب، رومانيا ومولدوفا إلى الجنوب الغربي، والبحر الأسود وبحر آزوف إلى الجنوب. أوكرانيا عضو في رابطة الدول المستقلة. بين عامي 1923-1991 وقعت أغلب البلاد ضمن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.