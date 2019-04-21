شكرا لقرائتكم خبر عن مئات القتلى والجرحى بتفجيرات سريلانكا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب، رويترز (كولومبو، عواصم)، نادر العنزي (تبوك)

أحالت 8 تفجيرات إرهابية عيد الفصح في سريلانكا اليوم (الأحد) إلى «يوم أسود»، إذ أردت 207 أشخاص بينهم 35 أجنبيا، وأصابت 450 آخرين. واستهدفت الاعتداءات الأعنف منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل 10 سنوات، 3 كنائس، و3 فنادق فخمة في العاصمة كولومبو، ومدينتين أخريين. وسارعت الحكومة إلى إعلان حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل، لمنع نشر «أنباء غير صحيحة وكاذبة» بعد التفجيرات.

وأثارت الاعتداءات التي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن إدانات شتى في العالم، ودعت المملكة إلى تعاون دولي للقضاء على الإرهاب، الذي يهدد الأمن والاستقرار في كل أنحاء العالم دون استثناء. وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية في بيان أمس، عن إدانة المملكة واستنكارها لسلسلة التفجيرات الإرهابية.

وكشف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سيرلانكا عبدالناصر الحارثي لـ«الخليج 365» تعرض موظف وموظفة يتبعان للخطوط الجوية السعودية لإصابات خفيفة، وفقدان آخر في تفجير فندق (سينامون غراند) في العاصمة.