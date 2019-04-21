شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار التوافد على لجان السيدة زينب قبل إغلاق الصناديق فى اليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمر توافد المواطنين على لجان السيدة زينب، قبل ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع فى اليوم الثانى من الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قد أعلنت المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بجميع أرجاء الجمهورية 61 مليون و344 ألفاً و503 ناخب، يصوتون في 13 ألف و919 لجنة فرعية تمثلها لجنة عامة، وبإشراف 19 ألف قاضي يعاونهم 120 ألف موظف.

Advertisements