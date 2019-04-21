موظفة "لجنة البابا تواضروس" ترد على الجدل: بحترم قداسته ومقصدش أتجاهله

كتب: منة الصياد

حالة من الجدل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نُشرت صورة لموظفة داخل لجنة مدرسة السرايات بالعباسية، التي تواجد بها أمس، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خلال الإدلاء بصوته على استفتاء التعديلات الدستورية، وذلك بسبب عدم وقوفها تحية لقداسته، وظهور علامات على وجهها توحي بالتجاهل، حسبما وصف البعض على مواقع التواصل.

وردا على ذلك أوضحت السيدة فاطمة عبداللطيف، موظفة بوزارة العدل، وإحدى السيدتين الظاهرتين بالصورة، في تصريحها إلى"الوطن"، أنها لم تتعمد تجاهل البابا تواضروس،...