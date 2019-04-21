رويترز: المعارضة تعلق الاتصالات مع المجلس العسكري في السودان

أعلن ممثلو القوى الاحتجاجية في السودان اليوم الأحد عن تعليقهم الاتصالات مع المجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم البلاد، واصفين أعضاء المجلس بـ "بقايا النظام البائد"، حسب "رويترز".

أعلنت القوى الاحتجاجية في السودان، الأحد، تعليق الاتصالات مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في البلاد، وذلك بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

كما اتهم المسئول بقوى المعارضة المعروفة بقوى إعلان الحرية والتغيير، بأن المجلس العسكري يضم "بقايا" من النظام المعزول.

وقال الشخص الذي وصفته رويترز بالقائد بقوى الحرية والتغيير: "اتصالاتنا مع اللجنة السياسية بالمجلس...