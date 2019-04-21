داعش يعلن مسئوليته عن هجوم الرياض الإرهابي

كتب أحمد قاسم

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسئوليته عن الهجوم الإرهابي، الذي وقع اليوم "الأحد" على المبنى الأمني بشمال غربي الرياض.

كان المتحدث الرسمي لأمن الدولة السعودية أكد أن "هناك مجموعة إرهابية هاجمت المركز في محاولة بائسة لاقتحامه، وقد تصدّت قوات رئاسة أمن الدولة للمهاجمين، وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف، وهو ما أسفر عن مقتلهم جميعًا وعددهم أربعة إرهابيين يجري التثبت من هوياتهم، فيما أصيب ثلاثة من رجال الأمن بإصابات طفيفة يتلقون على أثرها حاليًا العلاج اللازم.