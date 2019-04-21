الدفاع المدني: جريح نتيحة حادث سير بين سيارة ودراجة نارية في فردان

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ عن "سقوط جريح نتيحة ​حادث سير​ وقع بين ​سيارة​ و​دراجة نارية​ في ​فردان​"، مشيرةً إلى أن "عناصر من الدفاع المجني عملت على نقله إلى ​مستشفى​ طراد".

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