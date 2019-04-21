لفتت مصادر مطلعة لقناة الـ"OTV" إلى أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ أخرج خلال كلمته اليوم من ​بكركي​ ذوي الدخل المحدود من ساحات السجالات"، مشيراً إلى أن "الخميس المقبل سيكون هناك مناقشة للموازنة على طاولة ​الحكومة​"، متسائلة: "ماذا عن قطوعات الحاسابات؟ ولماذا لم تحل قبل ​الموازنة​؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر OTV: الخميس المقبل سيكون هناك مناقشة للموازنة على طاولة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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