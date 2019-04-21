علقت مصادر وزير المال علي حسن خليل عبر قناة الـ"MTV" على كلام رئيس الجمهورية ميشال عون من بكركي عندما قال أن لبنان يمر بأزمة تتم معالجتها وأن من ليس لديه الخبرة لإنهائها بسرعة فليتفضّل إلى بعبدا ونحن نقوم بإنهائها له، قائلة: "لا نعلم من قصد الرئيس عون بكلامه ووزير المال قام بعمله وأنجز الموازنة منذ آب الماضي وهو جاهز لمناقشتها اليوم وليدع الرئيس عون وحسن خليل يلبي".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر وزير المال لـMTV: الموازنة جاهزة والوزير جاهز لمناقشتها اليوم قبل الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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