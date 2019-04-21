شيراز فرحات شبيب تروي عجيبة شفاء "ماما روزا"...وما علاقة القديس بادري بيو؟

في ظهورات العذراء مريم في إيطاليا أسمت نفسها "روزا ميستيكا" أي "الوردة السرية" وطلبت أن تكون "العذراء الزائرة" في البيوت، والسيدة شيراز فرحات شبيب، التي نستضيفها في هذه المقابلة، لديها سبعة تماثيل للسيدة مريم العذراء وبارك هذه التماثيل البابا يوحنا بولس الثاني، وهو الذي سمح بزيارة هذه التماثيل المنازل، وهذا فعلاً ما قامت به شبيب.

تتحدث شبيب في هذا الجزء الثاني من المقابلة، والذي أجرته رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر، كيف إلتقت بالسيدة بويز التي كانت تنقل "روزا ميستيكا" من منزل إلى آخر في بيروت، وكيف سلمتها إياها.

وتروي شبيب عجيبة شفاء "ماما روزا" بواسطة العذراء مريم، وكيف ذهبت "ماما روزا" إلى القديس بادري بيو، وما الذي طلبه منها؟

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وتكشف شبيب سر المسبحة التي أهدتها إياها "ماما روزا"، وتتحدث عن ظهور العذراء مريم على "ماما روزا" بعد شفائها، وعن الرسالة التي حملتها إياها عن إبنها يسوع المسيح.

لمعرفة كل ما قالته السيدة شيراز فرحات شبيب، تابعوا اللقاء بالفيديو.