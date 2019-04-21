قوى "الحرية والتغيير" السوداني: مستمرون بالاعتصام وتعليق التفاوض مع المجلس العسكري

أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير السوداني إلى أن "الاجتماع بالامس مع المجلس العسكري الانتقالي السوداني أثبت عدم جديته"، مؤكداً "اننا لن نساوم على مطلب تسليم السلطة إلى الشعب ومستمرون في الاعتصام وتعليق التفاوض مع المجلس العسكري وسنشرع في تشكيل كامل هيكليات السلطة الانتقالية التي سنعلنها بعد أيام".

وفي الـ11 من نيسان الحالي، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، إلا أن رئيسه وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، استقال بعد يوم من توليه المنصب جراء رفض شعبي، وخلفه عبد الفتاح البرهان، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.