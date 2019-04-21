كبير محامي ترامب: تقرير مولر مليء بالافتراءات والأكاذيب

شن رودي جولياني، كبير محامي الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، هجوما قويا على تقرير المحقق الخاص ​روبرت مولر​، معتبرا أنه مليء بالافتراءات والأكاذيب.

وفي إشارة إلى الرسائل الالكترونية الخاصة بالديموقراطيين والتي قام روس بقرصنتها ونشرها موقع ويكيليكس في 2016 لإلحاق الضرر بهيلاري كلينتون، منافسة ترامب في الانتخابات، قال جولياني "لا خطأ في أخذ معلومات من الروس. ذلك يعتمد على مصدرها".

وأوضح أنه "لم تصبح هذه فضيحة دولية لأسباب أخلاقية، بل لأن الرئيس اتهم ظلما بانتهاك القانون".

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" وصف جولياني التقرير بأنه "رؤية المحقق لما حدث"، معتبراً أنه "صفحتان أو ثلاث من الافتراء والأكاذيب والتحريفات"، قائلاً: "نحن مستعدون لنشره عندما يصبح لدينا".