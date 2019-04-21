سفير فرنسا المنتهية ولايته لدى واشنطن: صفقة القرن محكوم عليها بالفشل 99 بالمئة

عبر سفير فرنسا المنتهية ولايته لدى الولايات المتحدة جيرار أرو عن "قناعته بأن خطة السلام الأميركية الجديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين باسم "صفقة القرن" محكوم عليها بالفشل 99 في المئة"، مشيراً إلى "أنني مقرب من جاريد كوشنر وكلما دارت هناك مفاوضات بين جهتين في تاريخ البشرية، فرض الأقوى شروطه على الأضعف".

وأوضح أرو أن "الرئيس الاميركي دونالد ترامب يملك قدرة استثنائية للتأثير على الإسرائيليين لدفعهم لتقديم تنازلات، حتى لو لم يستخدم هذا النفوذ في السابق، وتابع أن الرئيس الأميركي أكثر شعبية بين الإسرائيليين من رئيس وزرائهم بنيامين نتانياهو، ويعول كوشنر على ذلك في خطته".

ولفت إلى أن "الفلسطينيين قد يرون في "صفقة القرن" آخر فرصة لكسب سيادة محدودة"، مضيفا: "أن كوشنر ينوي"ضخ الأموال إلى الفلسطينيين إذا قبلوا خطته"، مشيراً إلى أنه "لا تنسوا أن العرب خلف الأميركيين وتم إبلاغنا بأن الخطة تتألف من 50 صفقة وهي مفصلة جدا، لكننا لم نطّلع عليها بعد".

واعتبر أرو أن "واشنطن في جهودها الرامية لتطبيق "صفقة القرن" قد تواجه مشاكل ملموسة بسبب اعتقاد الإسرائيليين أن التوصل إلى حلول ليس في مصلحتهم"، موضحا أن "الوضع القائم يرضي الإسرائيليين تماما، حيث يسيطرون على الضفة الغربية وليسوا مضطرين إلى منح الفلسطينيين الجنسية الإسرائيلية".