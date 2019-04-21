شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا هجمات سريلانكا إلى 207 قتلى والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت مواقع عدة في سريلانكا اليوم إلى 207 قتلى.

وأوضحت الشرطة السريلانكية أن من بين القتلى 35 أجنبيًا, مضيفة أن عدد المصابين بلغ أكثر من 450 جريحًا.

وكانت حصيلة أولية ذكرت أن عدد القتلى بلغ 137 قتيلاً.