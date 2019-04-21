شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا هجمات سريلانكا إلى 207 قتلى والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الشرطة السريلانكية أن من بين القتلى 35 أجنبيًا, مضيفة أن عدد المصابين بلغ أكثر من 450 جريحًا.
وكانت حصيلة أولية ذكرت أن عدد القتلى بلغ 137 قتيلاً.
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