شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تدين التفجيرات الإرهابية في سريلانكا والان نبدء بالتفاصيل

أعربت تونس عن استنكارها الشديد للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت، اليوم، عددًا من المواقع في العاصمة السريلانكية كولومبو ومحيطها متسببة في سقوط مئات المدنيين الأبرياء من جنسيات مختلفة بين قتلى وجرحى.

وعبّرت تونس في بيان صادر عن وزارة خارجيتها عن رفضها الكامل لاستهداف دور العبادة والمعتقدات والأديان، مجددة دعوة المجتمع الدولي إلى مزيد من التنسيق وتوحيد الجهود من أجل التصدي لظاهرة الإرهاب الأعمى الذي لا يعرف حدودًا جغرافية أو دينية او أخلاقية والذي بات يهدد الأمن والسلم الدوليين.