شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تدين التفجيرات الإرهابية في سريلانكا والان نبدء بالتفاصيل
وعبّرت تونس في بيان صادر عن وزارة خارجيتها عن رفضها الكامل لاستهداف دور العبادة والمعتقدات والأديان، مجددة دعوة المجتمع الدولي إلى مزيد من التنسيق وتوحيد الجهود من أجل التصدي لظاهرة الإرهاب الأعمى الذي لا يعرف حدودًا جغرافية أو دينية او أخلاقية والذي بات يهدد الأمن والسلم الدوليين.
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